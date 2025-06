Il Capodanno del Mugnaio nel Casertano

A Frignano, nel cuore del Casertano, si accende la magia del Capodanno del Mugnaio, un evento che celebra il sacrificio e la passione di chi lavora la terra. Con l’accensione della trebbiatrice, il Mulino Caputo dà il via a una festa ricca di tradizione e innovazione, dove passato e futuro si incontrano per accogliere con entusiasmo la farina del nuovo anno. Un momento unico in cui il valore del lavoro diventa festa e speranza.

