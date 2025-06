Il capo rompe il silenzio Così il Mossad rivendica il successo contro l’Iran

Il silenzio rotto dal capo del Mossad, David Barnea, scuote le scelte di intelligence: dopo dodici giorni di operazioni contro l’Iran, il direttore rivela con orgoglio il successo di Rising Lion. Con un messaggio ufficiale e un video diffuso online, si fanno luce sulla strategia e i risultati di questa campagna che ha segnato una svolta cruciale nel panorama geopolitico. La verità emerge ora più chiaramente che mai.

David Barnea, direttore del Mossad, ha rotto l’abitudine – tipica dell’intelligence, ma che in lui trova un fedele sostenitore – di restare nell’ombra. L’ha fatto per commentare l’esito dell’Operazione Rising Lion, la campagna militare durata dodici giorni contro l’Iran, conclusasi martedì con un cessate il fuoco negoziato dagli Stati Uniti. Un video è stato diffuso online. Il suo messaggio, pubblicato sui canali ufficiali dell’agenzia, definisce “storici” i risultati conseguiti, ma avverte che “la task force rimarrà vigile su ogni progetto iraniano”. Le azioni compiute hanno “messo in ginocchio” la Repubblica islamica e, con tono quasi provocatorio nei confronti di Teheran che spiega anche la volontà di diffondere pubblicamente il video, Barnea ha dichiarato ai suoi: “Ci saremo ancora, come ci siamo già stati”. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Il capo rompe il silenzio. Così il Mossad rivendica il successo contro l’Iran

Iran, giustiziato un uomo per spionaggio a favore del Mossad - L'Iran ha giustiziato un uomo accusato di spionaggio a favore del Mossad, l'agenzia di intelligence israeliana.

Si ritiene che solo gli Stati Uniti dispongano di ordigni con potenza sufficiente a comprometterne l’integrità e, secondo numerosi analisti, proprio da questo sito potrebbe essere sviluppato il primo ordigno atomico iraniano. Ma cosa sappiamo sull’impianto di Fo Vai su Facebook

Il capo rompe il silenzio. Così il Mossad rivendica il successo contro l’Iran; Netanyahu: Guerra contro l'asse del male.Biden: Evitare raid su siti nucleari in Iran - Beirut,46 morti e 85 feriti nei raid aerei di oggi in Libano; Guerra Iran Israele, Hamas: «Yahya Sinwar è il nuovo capo politico». Il ministro degli esteri israeliano: «Eli.

Il Mossad ai generali iraniani,'12 ore per scappare' - Nel mirino degli agenti del Mossad sono finiti almeno una ventina di generali e alti funzionari iraniani, ai quali è stato recapitato un messaggio che lasciava poco adito a dubbi: smettete si ... Segnala ansa.it

Esecuzione di tre persone in Iran condannate per spionaggio a favore del Mossad - Dopo sole 24 ore dall'entrata in vigore del cessate il fuoco, l'Iran annuncia l'esecuzione di tre persone considerate spie del Mossad. msn.com scrive