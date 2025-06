Il candidato sindaco di New York che promette una rivoluzione

Il sorprendente successo di Zohran Mamdani alle primarie democratiche di New York segna un nuovo capitolo nella politica cittadina. Con la sua promessa di una rivoluzione sociale, dimostra che le idee progressiste e socialiste stanno conquistando il cuore degli elettori. Questa vittoria non è solo un traguardo personale, ma anche un segnale forte di cambiamento in un’epoca di sfide e trasformazioni. Leggi per scoprire come questa svolta potrebbe cambiare il volto della città .

Il trionfo di Zohran Mamdani alle primarie democratiche è una conferma del fatto che una politica socialista può riscuotere un vasto consenso. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Il candidato sindaco di New York che promette una rivoluzione

In questa notizia si parla di: candidato - sindaco - newyork - promette

Fiumicino, aggredito con calci e pugni l'ex candidato sindaco Mauro Gonnelli - Il 7 maggio, Fiumicino è stata teatro di un brutale episodio di aggressione ai danni di Mauro Gonnelli, esponente politico di destra ed ex candidato sindaco.

Translate postZohran Mamdani, il candidato sindaco di New York che promette di "ampliare e proteggere" l'assistenza sanitaria per le persone trans https://gay.it/zohran-mamdani-sindaco-new-york-diritti-lgbt-assistenza-sanitaria-per-le-persone-trans… #New Vai su X

Mamdani, candidato sindaco a New York, promette di far arrestare Netanyahu se metterà piede nella città ; Zohran Mamdani, il candidato sindaco di New York che promette di ampliare e proteggere l'assistenza sanitaria per le persone trans; Mamdani vince su Cuomo, chi è il 33enne che può diventare primo sindaco musulmano di New York.

Zohran Mamdani, il candidato sindaco di New York che promette di “ampliare e proteggere” l’assistenza sanitaria per le persone trans - "Con Trump che minaccia ogni giorno la comunità LGBTQ+ della nostra città, i newyorkesi hanno bisogno di un sindaco che non abbia paura di difenderli". Come scrive gay.it

Il candidato sindaco di New York che promette una rivoluzione - Il trionfo di Zohran Mamdani alle primarie democratiche è una conferma del fatto che una politica socialista può riscuotere un vasto consenso. Scrive internazionale.it