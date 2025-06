Il campo sportivo in abbandono Perdita per le squadre giovanili Nemmeno Pegaso può atterrare

Il campo sportivo comunale de Le Piastre, un tempo cuore pulsante delle attività giovanili, versa oggi in uno stato di completo abbandono, privando le giovani leve di un luogo di crescita e passione. La gestione, affidata all’Associazione Sport e Cultura, è stata recentemente interrotta a causa delle nuove normative sulla legge dello Sport. Questa situazione mette a rischio il futuro delle squadre giovanili e l’entusiasmo della comunità locale. È ora di rimettere al centro il nostro patrimonio sportivo.

Versa nel più totale abbandono il Campo sportivo comunale il Gabbero de Le Piastre. La struttura fino allo scorso anno era stata concessa in gestione all’ Associazione Sport e Cultura, facente capo alla Proloco Alta Valle del Reno. L’Associazione ha però dovuto rimettere l’incarico quest’ anno, non avendo più i requisiti a seguito dell’entrata in vigore della mutata normativa sulla nuova legge dello Sport che prevede la gestione sia affidata a una Associazione sportiva dilettantistica. Un imprenditore locale si è recato più volte in Comune, a marzo e a maggio presentandosi come titolare di un’attività per cercare di trovare una soluzione che, in un primo momento sembrava si fosse trovata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il campo sportivo in abbandono. Perdita per le squadre giovanili. Nemmeno Pegaso può atterrare

