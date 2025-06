Il campionato Europeo a squadre di Madrid parte con l’asta nel cuore della città

Celebrazione di forza e agilità, l’asta apre con slancio il Campionato Europeo a squadre di Madrid, un evento che promette emozioni e sfide mozzafiato sotto il cuore pulsante della città. Le eccellenze continentali si sfideranno per tre giorni all'insegna dell’adrenalina e della passione atletica. La gara femminile e quella maschile, ospitate nella maestosa cornice del Palazzo Reale, sono pronte a scrivere pagine indimenticabili di questa manifestazione. Il traguardo è vicino, e tutto è pronto per scoprire chi salirà sul podio.

Tutto pronto a Madrid per il via ai Campionati Europei a squadre di atletica leggera – First Division, che per tre giorni vedranno le migliori nazionali continentali sfidarsi punto su punto per il titolo. A inaugurare la rassegna, giovedì 20 giugno, saranno le due gare di salto con l’asta, in programma nella spettacolare cornice del Palazzo Reale, con la gara femminile alle ore 16.00 e quella maschile alle 18.30, in una vera e propria celebrazione della tecnica e dell’eleganza di una delle specialità più affascinanti dell’atletica. Sarà Elisa Molinarolo a difendere i colori azzurri nella gara femminile, subentrata dopo il forfait per infortunio di Roberta Bruni. 🔗 Leggi su Oasport.it