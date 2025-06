Il caldo non dà tregua bollino rosso in 6 città | dove e quanto durerà

L’estate italiana si infiamma con temperature da record e un caldo che sembra non volerci lasciare. Con sei città in bollino rosso, il sole picchia forte e le giornate più calde sono ancora davanti a noi. Quanto durerà questa ondata di calore? E quali precauzioni adottare per proteggersi? Scopriamolo insieme, perché conoscere i rischi è il primo passo per affrontare questa sfida estiva.

L'estate è appena cominciata, ma sull'Italia si è già abbattuta una delle ondate di calore più intense degli ultimi anni. L' anticiclone africano Pluto ha spalancato le porte del Sahara sul Mediterraneo, trasformando il Paese in un gigantesco forno. Le temperature sfiorano i 40-42 gradi da Nord a Sud, e non si intravede una tregua all'orizzonte. Scopriamo dove farà più caldo, quanto durerà questa situazione e perché il rischio per la salute è concreto.

