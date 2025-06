Il caldo che ora fa paura ma dobbiamo preoccuparci? L’esperto | L’afa durerà tre mesi

Il caldo estremo che attualmente ci avvolge sta facendo paura, ma la vera preoccupazione riguarda l’AFA, che potrebbe durare fino a tre mesi. Bernardo Gozzini, direttore del consorzio Lamma, avverte: “Le temperature sono già salite di 7-8 gradi e continueranno ad aumentare. Attenzione ai temporali violenti che potrebbero scoppiare nei prossimi giorni, mettendo ulteriormente alla prova il nostro equilibrio climatico.”

