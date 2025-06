Il boss del Borussia Dortmund Kovac felice dopo la qualifica al round di 16

Il Borussia Dortmund festeggia con entusiasmo la qualificazione ai quarti di finale della Coppa del Mondo del club, un traguardo che riempie di orgoglio il suo allenatore Niko Kovac. La vittoria per 1-0 contro l’Ulsan ha dimostrato determinazione e talento, scatenando entusiasmo tra i tifosi e lasciando tutti a parlare di una squadra pronta a fare grandi cose. Ora, l’obiettivo è continuare su questa strada vincente e conquistare il trofeo.

2025-06-26 01:00:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Il manager del Borussia Dortmund, Niko Kovac, ha ammesso di essere stato “felice” dopo che la sua squadra è progredita alla fase a eliminazione diretta della Coppa del Mondo del club dopo una vittoria per 1-0 sul club sudcoreano Ulsan. Dortmund entrò in gioco sapendo che un punto si sarebbe assicurato un passaggio sicuro agli ultimi 16, e mentre la squadra di Kovac ne faceva un duro lavoro contro i loro avversari giĂ eliminati, la scarsa possibilitĂ della loro uscita raramente sembrava una vera possibilitĂ . 🔗 Leggi su Justcalcio.com