Il boom delle case vacanze nelle Marche sono 25mila I prezzi? Anche 2mila euro a settimana

Il mercato delle case vacanze nelle Marche sta vivendo una vera e propria esplosione, con oltre 25.000 strutture e tariffe che raggiungono anche i 2.000 euro a settimana. A Ancona, da lunedì scorso, i Comuni hanno adottato un nuovo strumento di controllo: il Cruscotto operatori comuni, pensato per garantire trasparenza e tutela sia per i proprietari che per i turisti. Ma come funzionerà questa innovazione?

ANCONA Da lunedì scorso, i Comuni hanno un nuovo alleato per il controllo del mercato degli affitti brevi. Si tratta del?Cruscotto operatori comuni? e consentirà alle. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Il boom delle case vacanze, nelle Marche sono 25mila. I prezzi? Anche 2mila euro a settimana

In questa notizia si parla di: boom - case - vacanze - marche

Boom di furti ad Albosaggia, nel mirino le case. Il sindaco chiede aiuto ai cittadini: “Segnalate subito movimenti sospetti” - difendere il nostro territorio e garantire la sicurezza di ciascuno. La coesione comunitaria è la chiave per contrastare i furti e preservare la tranquillità di Albosaggia.

Il boom delle case vacanze, nelle Marche sono 25mila. I prezzi? Anche 2mila euro a settimana; Mercato immobiliare, cala l'euforia per le case vacanze. Dal lago di Garda alle Marche: il boom dei prezzi frena gli acquisti; A Napoli il boom di B&B preclude casa in centro a napoletani e studenti.

Il boom delle case vacanze, nelle Marche sono 25mila. I prezzi? Anche 2mila euro a settimana - ANCONA Da lunedì scorso, i Comuni hanno un nuovo alleato per il controllo del mercato degli affitti brevi. Si legge su corriereadriatico.it

Mercato immobiliare, cala l'euforia per le case vacanze. Dal lago di Garda alle Marche: il boom dei prezzi frena gli acquisti - Secondo le analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, il mercato immobiliare delle località di mare e lago ha evidenziato un leggero aumento dei ... Secondo affaritaliani.it