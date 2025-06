Il bluff delle spese militari Nato

Il bluff delle spese militari nato. Come nella guerra con Teheran, ognuno può cantare vittoria. Trump ottiene l’impegno degli europei a investire il 5% del Pil in armamenti entro il 2035. Ma la vera prova sarà nel 2029, quando molti dei firmatari non saranno più al potere, e senza sanzioni efficaci, tutto rischia di rimanere solo sulla carta. Una strategia che solleva più dubbi che certezze. Continua a leggere...

Come per la guerra con Teheran, ognuno può cantare vittoria. Trump ottiene l’impegno degli europei a investire in armi il 5% del Pil entro il 2035. Ma la prima verifica sarà nel 2029, quando la gran parte dei sottoscrittori non sarà più al potere. E non ci sono sanzioni. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Il bluff delle spese militari Nato

