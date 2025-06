Il bimbo annegato in piscina e il bagnino indagato trovato morto | la ricostruzione della doppia tragedia

Due tragedie in pochi giorni scuotono Castrezzato: il dramma di un bimbo di quattro anni che ha perso la vita in piscina e la dolorosa scomparsa del bagnino indagato, Matteo Formenti, trovato morto nel bosco. Un susseguirsi di eventi che lascia sgomenti e solleva interrogativi sulle cause e le responsabilitĂ di questa doppia tragedia. Un dramma nel dramma che ci ricorda quanto la vita possa essere fragile e imprevedibile.

Un dramma nel dramma. A distanza di tre giorni dalla morte per annegamento di un bimbo di quattro anni, un’altra vita si è spezzata. Matteo Formenti, 36 anni, uno dei bagnini in servizio venerdì scorso quando il piccolo finì in acqua in una piscina di Castrezzato, nel Bresciano, senza che nessuno se ne accorgesse per poi spirare in ospedale 48 ore dopo, è stato trovato morto in un bosco alle pendici del Monte Orfano a Cologne. Un suicidio. L’uomo, secondo quanto appreso, era stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo. Gli inquirenti ipotizzano, tra le altre cose, che ci sia stata un’omissione nei controlli da parte degli assistenti bagnanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il bimbo annegato in piscina e il bagnino indagato trovato morto: la ricostruzione della doppia tragedia

La tragedia in piscina a Castrezzato, ci sono i primi indagati. La Procura di Brescia avvia un’inchiesta per omicidio colposo sulla morte del bimbo di 4 anni di Rovato - Una tragedia scuote la comunità di Castrezzato: un bambino di 4 anni perde tragicamente la vita nel parco acquatico "Tintarella di Luna".

