Il bel gesto di Rbr e del suo sponsor donate sei mini auto all' Oncoematologia Pediatrica

Dimostrare che anche i piccoli gesti possono fare una grande differenza. Il bel gesto di RBR e del suo sponsor Donate, che hanno donato sei mini auto a spinta all’oncoematologia pediatrica, è un esempio di come l’attenzione e la solidarietà possano portare sorrisi e speranza ai bambini ricoverati. Queste fiammanti macchinine hanno già portato gioia nei corridoi dell’ospedale, ricordandoci il potere della generosità nel contagiare positività e conforto.

Sei fiammanti macchinine a spinta per la gioia dei bimbi ricoverati, che non hanno perso tempo nel provarle e “scorrazzare” nei corridoi dei reparti. E’ la donazione effettuata alle Unità Operative di Pediatria, Oncoematologia Pediatrica e Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale Infermi di Rimini per. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

La generosità di Riccardo, devolve i doni ricevuti per la Comunione ai bambini dell'Oncoematologia Pediatrica - Riccardo, un bambino modenese, ha deciso di devolvere il dono ricevuto in occasione della Prima Comunione ai bambini dell'oncoematologia pediatrica.

