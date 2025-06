Il 5% sulla Difesa è solo un passo Ora l’esercito europeo e una nuova politica economica Parla Sapelli

Il recente vertice Nato di L’Aja ha segnato una svolta decisiva, con l’impegno di aumentare le spese per la difesa al 5% del PIL. Un passo strategico che punta a rafforzare l’alleanza e a bilanciare i ruoli tra Stati Uniti ed Europa. Questa evoluzione non riguarda solo la sicurezza militare, ma apre anche a nuove politiche economiche e di cooperazione europea, delineando un futuro più stabile e responsabile.

Il vertice Nato dell’Aja ha sancito – varando l’incremento per le spese della Difesa al 5% del Pil – un cambio di passo nella postura dell’Alleanza Atlantica, in vista del summit di Washington. Un vertice che qualcuno ha definito “storico” e dal quale, per usare le parole del presidente della Finlandia, Alexander Stubb “sta nascendo una nuova Nato, più equilibrata e che comporta una maggiore responsabilità per l’Europa”. L’aumento delle spese militari, la ridefinizione delle priorità strategiche e la necessità di un deterrente più efficace verso le potenze revisioniste – Russia in testa, ma anche la Cina – sono stati al centro delle discussioni. 🔗 Leggi su Formiche.net