Ignorano l'alt della polizia e scappano contromano per viale Zara a Milano | 2 arrestati altri 2 in fuga

Un episodio di pura adrenalina scuote Milano: due uomini vengono arrestati dopo aver ignorato l'alt e percorso contromano in viale Zara, scappando dalla polizia locale. La fuga si conclude con due arresi e altri due che sono riusciti a seminare le forze dell'ordine. Un episodio che mette in evidenza quanto la sicurezza stradale sia fondamentale e quanto la città sia sempre più sotto pressione. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda incredibile.

La polizia locale ha arrestato un 30enne e un 37enne per resistenza a pubblico ufficiale. I due si trovavano a bordo dell'auto che ieri, 25 giugno, dopo aver ignorato l'alt degli agenti è fuggita anche contromano per viale Zara a Milano. Gli altri due che erano a bordo sono riusciti a fuggire. 🔗 Leggi su Fanpage.it

