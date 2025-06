Ieri in Campania | esplosione nel centro di Napoli morto un 57enne Caserta-Benevento fondi in arrivo

Ieri, la Campania è stata teatro di eventi drammatici e notizie che scuotono le nostre comunità. Dall’esplosione nel centro di Napoli alla morte di un uomo a Avella, passando per i fondi in arrivo per la regione, è stato un giorno intenso. Scopriamo insieme cosa è successo e come queste vicende influenzeranno il nostro territorio, perché è importante restare informati su ciò che accade vicino a noi.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, mercoledì 25 giugno 2025 Avellino – I Carabinieri della Stazione di Avella sono intervenuti in via Lagnitiello per il suicidio di un 35enne di origine colombiane presso un’azienda agricola del posto. L’uomo, durante la pausa pranzo dalle attività lavorative, si è impiccato in un deposito. (LEGGI QUI) Benevento –“Il Governo continua ad assicurare le risorse necessarie per lo sviluppo della Campania, dimostrando un’attenzione costante verso le esigenze del territorio. Il Cipess ha infatti deliberato, nell’ambito dell’aggiornamento del Contratto tra Mit e Anas 2021-2025, lo stanziamento delle risorse relative alla progettazione dell’asse Caserta – Benevento, un’opera strategica e attesa da tempo che garantirà un collegamento più sicuro ed efficiente tra i due capoluoghi, contribuendo in maniera decisiva alla crescita delle aree interne della Campania”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ieri in Campania: esplosione nel centro di Napoli, morto un 57enne. Caserta-Benevento, fondi in arrivo

