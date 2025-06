Identità musicali alla Biblioteca Longo il ricordo del violinista Felice Pagano

Non perdete l’occasione di immergervi nelle radici musicali della Sicilia attraverso la mostra bibliografico-iconografica "Identità musicali siciliane, storia, cultura, società. Dall’età greca alla contemporaneità" alla Biblioteca regionale Giacomo Longo di Messina. Un viaggio affascinante tra tradizioni e innovazioni che si conclude domani. Venite a scoprire il patrimonio sonoro della nostra terra e a celebrare la memoria del grande violinista Felice Pagano, protagonista di questa straordinaria esposizione.

C'è tempo fino a domani per vedere la mostra bibliografico-iconografica dal titolo "Identità musicali siciliane, storia, cultura, società. Dall'età greca alla contemporaneità" alla Biblioteca regionale Giacomo Longo di Messina dove sabato scorso si è chiuso il ciclo di appuntamenti, promossi.

