Idee per la Recanatese del futuro. Piacciono Brunet, Domizi e Diop.

Chiaramente, il futuro della Recanatese si costruisce oggi, puntando su giovani talenti come Brunet, Domizi e Diop, per valorizzare il presente e assicurare un domani di successi. Con la base societaria ormai definita, è il momento di investire strategicamente nella squadra, con calma e lungimiranza, per creare un team competitivo e capace di scrivere nuove brillanti pagine nel calcio italiano. Solo così si potrà trasformare le idee in realtà vincenti.

Fatta l'Italia, si diceva una volta, occorre fare gli italiani e dunque, nella fattispecie della Recanatese, risolti i dilemmi societari occorre procedere alla costruzione della squadra. Non serve accelerare troppo i tempi (l'offerta di giocatori a questi livelli è praticamente sterminata e le richieste spesso esorbitanti) ma è buona cosa non cullarsi sugli allori perché adesso le opzioni di scelta sono davvero molteplici. Chiaramente, ufficializzata la conferma di Cianni nel ruolo di responsabile dell'area tecnica, il primo step è quello dell'allenatore e ieri sera, durante il CdA è stata formalizzata una rosa di nomi dai quali uscirà il prescelto.

