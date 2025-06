Ibis africano in provincia di Ferrara | quanti esemplari ci sono e da dove sono arrivati

Ferrara, 26 giugno 2025 – Sono oltre un migliaio gli ibis africani presenti nella nostra provincia, secondo i dati forniti da Ispra. Questo volatile, noto per la sua grande mobilità, si sposta rapidamente, rendendo difficile il conteggio esatto. La loro presenza varia di giorno in giorno, ma la regione si sta confermando come un'importante area di sosta e nidificazione. Scopriamo insieme come questa specie ha trovato casa tra le campagne ferraresi e da dove proviene questa sorprendente invasion...

Ferrara, 26 giugno 2025 – Sono oltre un migliaio gli ibis africani nella nostra provincia. Questo il dato fornito da Ispra, numero che fa riferimento ai periodi durante i quali si registra il picco di presenze. ‘Si tratta di un volatile che si sposta molto rapidamente. Oggi possiamo trovarci davanti una colonia di un centinaio di esemplari in una campagna, il giorno dopo potrebbero essere già spariti. In regione la loro popolazione s i aggira sui 2500 esemplari e la provincia di Ferrara per il tipo di habitat è sicuramente una zona ideale per questa specie’. Stefano Volponi, 61 anni, primo ricercatore di Ispra, ha cominciato a studiare questi uccelli molti anni fa, una trentina, periodo al quale risalgono i primi avvistamenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ibis africano in provincia di Ferrara: quanti esemplari ci sono e da dove sono arrivati

In questa notizia si parla di: sono - provincia - ferrara - esemplari

Giro d'Italia: quali sono le strade chiuse oggi a Napoli e in provincia - In occasione della sesta tappa "Potenza-Napoli" della 108ª edizione del Giro d'Italia, in programma oggi, giovedì 15 maggio 2025, diverse strade di Napoli e provincia subiranno chiusure temporanee al traffico.

"Sono dipinto come un mostro, ma quel post è lontano dalla mia morale. Me ne assumo la responsabilità. Ma ora sono spaventato: mi minacciano, non posso uscire di casa". Parla Stefano Addeo, professore di tedesco di Marigliano, provincia di Napoli, autore Vai su Facebook

Dai levrieri ai pastori scozzesi, in mostra a Ferrara 700 esemplari di cani; “Noi, circondati dai lupi: fermi in auto con la paura”; Ferrara, il lupo è stato “declassato”. Caccia selettiva all’orizzonte.

Ibis africano in provincia di Ferrara: quanti esemplari ci sono e da dove sono arrivati - Stefano Volponi, 61 anni, primo ricercatore di Ispra, ha cominciato a studiare questi uccelli molti anni fa, una trentina, periodo al quale ri ... Si legge su msn.com

Ferrara, corsa all’acquisto degli alcoltest ma sono introvabili o carissimi - MSN - Ferrara Dopo l’entrata in vigore dell’aggiornato Codice della strada, ... Scrive msn.com