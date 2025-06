Iago Garcia a La Volta Buona imbarazzo in studio | Pensavo che Amanda Lecciso fosse falsa

Un mix di emozioni e imprevisti nello studio di La Volta Buona, tra sorprese e qualche imbarazzo. Iago Garcia e Amanda Lecciso, protagonisti di un incredibile percorso da rivali a coppia affiatata, hanno condiviso il loro viaggio d'amore con Caterina Balivo. Tuttavia, le parole di Iago hanno catturato l’attenzione, svelando un lato inaspettato e creando momenti di tensione che hanno lasciato il pubblico senza fiato. Ma cosa sarà successo di così sorprendente?

La puntata di oggi de La Volta Buona ha visto protagonisti una delle coppie più sorprendenti nate dopo la fine di un reality. Iago Garcia e Amanda Lecciso, legati sentimentalmente da qualche tempo, sono stati ospiti di Caterina Balivo per raccontare come, da perfetti sconosciuti e rivali nella Casa più spiata d’Italia, siano diventati una coppia affiatata nella vita reale. Sembrano più o meno affiatati, ma le dichiarazioni di Iago hanno creato non poco imbarazzo in studio. Amanda Lecciso e Iago Garcia, un amore nato fuori dalla Casa. “Ci siamo conosciuti durante il reality, è vero, ma non è successo nulla mentre eravamo lì”, ha spiegato Amanda Lecciso. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Iago Garcia a La Volta Buona, imbarazzo in studio: “Pensavo che Amanda Lecciso fosse falsa”

