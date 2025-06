Ia Casaleggio M5s | Serve strategia industriale Ue su infrastrutture condivise

L'intelligenza artificiale rappresenta un'opportunità cruciale per l'Europa, ma senza una strategia industriale condivisa, rischiamo di rimanere indietro. Casaleggio del M5S sottolinea l'urgenza di investire in infrastrutture comuni, chip europei e cloud sovrano, elementi fondamentali per competere su scala globale. È giunto il momento che l'Europa smetta di inseguire e inizi a guidare il futuro digitale.

(Adnkronos) – "L'Europa ha le competenze, ma non la velocità. Serve una strategia industriale sull'Ia che punti su infrastrutture condivise, chip europei, cloud sovrano e investimenti comuni. Se il costo di investire in Europa resta più alto per via di leggi restrittive su tecnologie ancora immature, continueremo a perdere terreno. L'Europa deve smettere di inseguire . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: serve - strategia - casaleggio - industriale

Toto (Renexia): serve una strategia per garantire il mix energetico al Paese che comprenda l’eolico off-shore - Toto Renexia sottolinea l'importanza di una strategia energetica che integri l'eolico offshore e, in particolare, l'innovativa tecnologia floating.

Ia, Casaleggio (M5s): Serve strategia industriale Ue su infrastrutture condivise; Grace Jones, infortunio all’anca salta il concerto a Lido di Camaiore; Coni, De Sanctis nuovo presidente del Cip: “Incarico che mi dà più gioia” – Video.

Ia, Casaleggio (M5s): "Serve strategia industriale Ue su infrastrutture condivise" - Il socio fondatore del M5s intervistato da Meritocrazia Italia sul ruolo dell'Ia nella crescita sociale ed economica ... Da adnkronos.com

Orsini: in Italia serve strategia condivisa, visione industriale - Orsini: in Italia serve strategia condivisa, visione industriale 'A rischio potenzialità di una nuova generazione di imprese' ROMA , 12 aprile 2025, 12:58 ... ansa.it scrive