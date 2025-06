I Vocal Skyline in concerto all' Ateneo Veneto

Preparati a un’emozionante serata di musica corale: le voci veneziane dei Vocal Skyline, sotto la guida del maestro Marco Toso Borella, approdano per la prima volta nell’elegante cornice dell’Ateneo Veneto, un tempo sede della storica Scuola Grande di San Fantin. Venerdì 27 giugno alle ore 18, vivi con noi questa seconda tappa di "La voce Grande di Venezia 3" e lasciati conquistare dalla magia delle voci che risuonano tra storia e tradizione.

