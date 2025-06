I vigili del Fuoco di Foggia incrociano le braccia | sciopero generale e mobilitazione in Prefettura

I vigili del fuoco di Foggia scendono in piazza per rivendicare i propri diritti e condizioni migliori. Martedì 8 luglio, dalle 9.30 alle 12.30, incrociano le braccia in segno di protesta durante lo sciopero generale e la mobilitazione davanti alla Prefettura. Un gesto forte e condiviso dalle principali sigle sindacali, che mira a richiamare l’attenzione sulle loro esigenze. È un momento decisivo per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni.

Si terrà martedì 8 luglio, dalle ore 9.30 alle 12.30, lo sciopero generale dei vigili del fuoco di Foggia. Lo sciopero è stato indetto dalle organizzazioni sindacali Fp Cgil, Fns Cisl, Uilpa, Conapo, Ugl e Usb. Nella stessa fascia oraria si terrà una mobilitazione nei pressi della Prefettura. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

UIL PA VVF Foggia: Proclamazione Sciopero Unitario Vigili del Fuoco Foggia.

