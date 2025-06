I tutor non sono a norma | Al lavoro per adeguarli

In un momento di cambiamenti normativi, Siena si impegna a garantire la sicurezza e la conformità dei propri servizi. L’assessore alla Polizia Locale Enrico Tucci e il comandante Alessandro Rossi chiariscono che la sospensione temporanea dei tutor non deriva da decisioni giudiziarie, ma dall’esigenza di adeguarsi alle nuove normative. Questo passo è fondamentale per tutelare i cittadini e prepararsi a una futura riattivazione, assicurando un servizio più sicuro e conforme per tutti.

"La scelta di sospendere temporaneamente il funzionamento dei tutor non è stata determinata dalle pronunce del Giudice di pace, ma esclusivamente dalla necessità di adeguarci alle nuove disposizioni normative, a tutela dei cittadini e in vista di una futura riattivazione". E' la precisazione dell'assessore alla Polizia Locale del Comune di Siena Enrico Tucci e del Comandante della Polizia Locale Alessandro Rossi in merito alla disattivazione dei tutor nel territorio comunale. "Nell'ultima seduta del Consiglio comunale – spiegano – è stato riconosciuto un debito fuori bilancio relativo all'utilizzo dei tutor non omologati.

