Francesco Limatola ha sempre dimostrato come la politica possa essere un motore di cambiamento reale per il territorio. Sabato alle 18 alle Terme Marine Leopoldo II di Marina di Grosseto, il talk show pubblico sulle elezioni e il futuro della provincia si arricchisce della sua presenza, offrendo un’occasione unica per ascoltare idee, proposte e visioni di una delle figure più influenti del centrosinistra maremmano. Un appuntamento imperdibile per comprendere le sfide che ci attendono.

E dopo il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, il talk show alle Terme Marine Leopoldo II, a Marina di Grosseto, sabato alle 18 ospita il presidente della Provincia e primo cittadino di Roccastrada, Francesco Limatola, uno dei maggiori punti di riferimento del centrosinistra maremmano che lo considera ’spendibile’ per una delle tante battaglie che nel prossimo futuro impegneranno la politica in campagne elettorali. Francesco Limatola ha dalla sua un atteggiamento di apertura anche verso idee che non sono proprio le sue, ma che, per qualcuno, potrebbero anche rappresentare le novità che prevarranno in futuro, specie per le elezioni amministrative, aperte forse a maggioranze ’ibride’ che già scandalizzano meno di quanto si pensi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I talk show pubblici. Elezioni, compiti e ruolo. Il futuro della Provincia

