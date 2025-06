I Simpson hanno davvero ucciso Marge nel finale della stagione 36? Perchè non è come sembra

Il finale della stagione 36 dei Simpson ha sconvolto i fan: Marge Simpson è stata uccisa, un colpo di scena raro in una serie nota per il suo umorismo e leggerezza. Ma è davvero la fine di uno dei personaggi più amati di Springfield? Questo episodio segna una svolta inattesa, lasciando aperti molti interrogativi. Scopriamo insieme cosa si cela dietro questa drammatica svolta…

Nel finale shock della 36esima stagione della longeva serie animata, la serie ha ucciso uno dei personaggi principali, ma è tutto finito? Nonostante sia raro, anche ne I Simpson i personaggi possono morire e uscire di scena. Era già successo con Maude Flanders e Larry Darlymple, ma adesso è accaduto a uno dei protagonisti assoluti dello show: Marge Simpson. L'evento è avvenuto nel corso del finale della 36esima stagione, intitolato Estranger Things, un episodio ambientato 36 anni nel futuro in cui la matriarca della famiglia Simpson è la prima a raggiungere il paradiso (e scambiarsi un bacio appassionato tra le nuvole con Ringo Starr).

