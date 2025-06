I sandali ispirati all' antichità non sono mai stati così attuali

I sandali ispirati all’antichità non sono mai stati così attuali: un ritorno ciclico delle tendenze che rinnova il fascino di un’estetica senza tempo. Dai piedi dei combattenti greco-romani alle fashioniste di oggi, i sandali gladiatore si confermano protagonisti indiscussi dell’estate 2025. E se vuoi scoprire come portarli con stile in città, ecco 5 idee per abbinarli al meglio e fare trend.

Le tendenze ritornano ciclicamente, alcune più di altre. È il caso dei sandali con lacci alla caviglia, capaci di coniugare fascino dell'antico e spirito presente. Dai piedi dei combattenti greco-romani a quelli delle trendsetter moderne, i cosiddetti "gladiatori" ne hanno fatta di strada, arrivando a conquistare anche il panorama fashion dell'estate 2025. Sandali da trekking in città: 5 idee per abbinarli Il loro punto di forza? La versatilità: comodi e chic allo stesso tempo, si indossano in una moltitudine di occasioni.

