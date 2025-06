I pronostici di giovedì 26 giugno | Mondiale per Club

Giovedì 26 giugno segna il gran finale della fase a gironi del Mondiale per club, con quattro sfide decisive. Tra queste, spicca il confronto Juventus-Manchester City, una partita che promette emozioni e sorprese. La Juventus di Tudor si è dimostrata in crescita, alimentando entusiasmo tra i tifosi. Scopriamo insieme i pronostici più affidabili per questa giornata cruciale, perché ogni dettaglio può fare la differenza nel pronosticare il risultato finale.

La Juventus di Igor Tudor era atterrata negli States con una valigia piena di dubbi ed interrogativi ma le prime uscite dei bianconeri, al di là della caratura degli avversari affrontati, hanno convinto tutti. La Vecchia Signora ha spazzato via sia gli emiratini dell'Al-Ain, travolti 5-0, sia i marocchini del Wydad Casablanca (4-1). Due vittorie ampie contro compagini nettamente inferiori, che hanno permesso alll'allenatore croato (confermato fino al 2027 prima del Mondiale per Club) di staccare con un turno d'anticipo il pass per gli ottavi di finale.

