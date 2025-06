I prezzi sono alle stelle ogni giorno è una lotta per la sopravvivenza | la testimonianza di Msf da Gaza

In un contesto drammatico di prezzi alle stelle e quotidiana lotta per la sopravvivenza, Gaza si trova al limite. La testimonianza di MSF dipinge un quadro sconvolgente: uomini e donne che, ostinati, cercano di resistere a ogni costo. Angelo Rusconi, responsabile di Medici Senza Frontiere, lancia un appello urgente: aiutare chi si impegna a vivere, anche in condizioni estreme. La speranza è ancora viva, ma ha bisogno del nostro sostegno.

"L'umanità a Gaza è a rischio dove i gazawi stanno facendo di tutto per sopravvivere. Non sono convinti sono ostinati. E noi stiamo cercando di accompagnarli, di aiutarli, per cercare di sopravvivere". Così Angelo Rusconi, capo progetto di Medici senza frontiere a Gaza, in un appello per sostenere i progetti della Ong. "Qui abbiamo una clinica dove abbiamo già prima di aprire 500 pazienti che ci aspettano – prosegue – speriamo di riuscire ad aprire il secondo pronto soccorso". Rusconi racconta una vita dove "tutto è difficile": "I prezzi sono alle stelle e recuperare materiale è difficile, ma cerchiamo di essere come loro, ostinati.

