i pinguini tattici nucleari conquistano firenze musica e grande show sul palco del visarno

temperature torride di quella notte estiva, dimostrando ancora una volta il loro spirito di vicinanza e affetto verso il pubblico. Con un mix travolgente di energia e talento, i Pinguini Tattici Nucleari hanno regalato uno spettacolo indimenticabile, facendo vibrare Firenze di musica e passione. E questa è solo una delle tante emozionanti tappe del loro tour che farà parlare di sé per molto tempo.

Firenze, 25 giugno 2025 – Un successo spaziale. Non poteva che essere così per i Pinguini tattici nucleari protagonisti al Visarno Arena nella caldissima serata del 25 giugno. Non si sono risparmiati: dal pomeriggio, prima delle ultime prove, la band al gran completo ha incontrato i fan alle transenne sotto il palco. Autografi e bottigliette di acqua per le decine di giovani e non in attesa. Un gesto non comune quanto necessario con le temperature asfissianti di questo giugno fiorentino. Non si sono distinti solo per la loro gentilezza. I Pinguini hanno dato tutto sul palco. Di fronte a oltre 30mila spettatori hanno cantato i loro grandi successi accompagnati da grandi effetti speciali. 🔗 Leggi su Lanazione.it