I nuovi spoiler sul primo iPhone in grado di piegarsi | al momento sono ancora rumors

Le voci sul primo iPhone pieghevole alimentano l’entusiasmo degli appassionati di tecnologia, anche se restano ancora rumors senza conferme ufficiali. Il leaker cinese Digital Chat Station ha condiviso una foto che alimenta la speranza di un futuro dispositivo Apple innovativo e rivoluzionario. Mentre l’attesa si fa più intensa, il mondo tech si domanda: sarà davvero arrivato il momento di un iPhone pieghevole? Continua a leggere.

Il leaker cinese Digital Chat Station ha pubblicato una nuova foto dell'iPhone Foldable: sarebbe il primo modello di telefono pieghevole sviluppato da Apple. Al momento non esistono conferme ufficiali. Da tempo si parla di un iPhone con schermo pieghevole ma per ora Apple non ha mai presenato prototipi. 🔗 Leggi su Fanpage.it