i nuovi film di steven soderbergh nia dacosta e alejandro amenabar in anteprima a toronto 2025

Il Toronto Film Festival 2025 si prepara a sorprendere il pubblico con cinque anteprime mondiali di altissimo livello, tra cui i nuovi capolavori di Steven Soderbergh, Nia DaCosta e Alejandro Amenábar. Un’occasione imperdibile per scoprire in anteprima progetti che promettono di rivoluzionare il panorama cinematografico. La kermesse canadese, giunta alla sua 50esima edizione, si aprirà il 4 settembre con un emozionante documentario dedicato a John Candy.

Il Toronto Film Festival, arrivato alla sua 50esima edizione, ha annunciato cinque dei titoli che verranno presentati in anteprima mondiale. Il Toronto Film Festival 2025 ha svelato cinque delle anteprime mondiali che faranno parte del programma e tra i titoli ci sono anche quelli dei nuovi progetti diretti da Steven Soderbergh e Nia DaCosta. L'evento canadese prenderà il via il 4 settembre con la presentazione del documentario John Candy: I Like Me, diretto da Colin Hanks e prodotto da Ryan Reynolds, e si concluderà il 14 settembre. I nuovi titoli in arrivo al festival Tra i film proposti durante la 50esima edizione del TIFF ci saranno quindi The Christophers diretto da Steven Soderbergh, Hedda di Nia DaCosta, The Captive del . 🔗 Leggi su Movieplayer.it