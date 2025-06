I numeri Ma quanto costa fare la A2? Almeno 150 mila euro per iniziare

Costruire un centro di volley di livello in Italia richiede investimenti considerevoli, con una stima di almeno 150 mila euro per avviare l’attività in serie A2. Le opzioni per Volley Modena si riducono a due: il moderno impianto di Castelnuovo Rangone o il PalaPaganelli di Sassuolo, entrambi pronti ma distanti dalle esigenze del club. La sfida? Trasformare queste ipotesi in realtà e portare il volley modenese ai massimi livelli.

Le ipotesi in campo per Volley Modena fuori città sono di fatto due: il bell’impianto di Castelnuovo Rangone, già casa sempre in serie A2 femminile del Montale, e il palasport di Sassuolo, PalaPaganelli, dove gioca la serie B maschile e dal quale verrebbe invece via la serie B femminile destinazione PalaPanini. Due ipotesi pronte per la serie A ma difficilmente percorribili, lontane dal bacino d’utenza del sodalizio di Mirco Muzzioli (nella foto). Detto che, come avete letto, spiragli per il Volley Modena di trovare in città una casa ‘altra’ rispetto al PalaPanini ce ne sono più d’uno, quanto costerebbe una serie A2 in un impianto senza videocheck o taraflex? Tanto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - I numeri. Ma quanto costa fare la A2?. Almeno 150 mila euro per iniziare

