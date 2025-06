I nostri media non mostrano le sofferenze palestinesi nessuno vuole vedere Non dimentichiamo Gaza l’appello del giornalista israeliano Levy

In un mondo dove i media spesso tacciano le sofferenze di Gaza, il giornalista israeliano Gideon Levy lancia un appello toccante: “Non dimenticate Gaza”. In un momento in cui l’attenzione si sposta su altri conflitti, il suo grido di solidarietà ricorda a tutti che l’umanità non può voltarsi dall’altra parte. È fondamentale ascoltare queste voci di resistenza per mantenere viva la speranza e la memoria, perché il silenzio alimenta l’indifferenza.

“Vi prego, non dimenticate Gaza. Soprattutto dopo quanto avvenuto con l’ Iran, è calato il buio, è stata messa da parte, dimenticata”. A lanciare l’appello è Gideon Levy, firma storica del quotidiano israeliano Haaretz e collaboratore di Internazionale, nel corso di un videocollegamento durante l’iniziativa “Voci da Gaza – Quando il mondo chiude gli occhi, chi racconta fa resistenza”, organizzata al Teatro Raffaello di Roma, dal Movimento Giustizia e Pace in Medio Oriente, con la partecipazione di Oxfam Italia. Levy, tra le voci più critiche e autorevoli della società israeliana, ha attaccato: “ I governi non hanno fatto nulla per salvare Gaza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “I nostri media non mostrano le sofferenze palestinesi, nessuno vuole vedere. Non dimentichiamo Gaza”, l’appello del giornalista israeliano Levy

In questa notizia si parla di: gaza - appello - israeliano - levy

Appello degli artisti al Festival di Cannes contro il silenzio sulla guerra a Gaza - In occasione dell'imminente Festival di Cannes, importanti figure del cinema, tra cui Pedro Almodovar e Richard Gere, si uniscono in un appello contro il silenzio sulla guerra a Gaza.

APPELLO DEL PM, ORA SI PUÒ DIRE NO IL CASO GARLASCO, UNA ASSOLUZIONE È PER SEMPRE: RAGIONI E LIMITI, ALL’APPELLO DEL PM SI PUÒ DIRE NO Gian Domenico Caiazza su Il Riformista - PQM del 21 giugno 2025 Inesorabilmente accade Vai su Facebook

Israele non è soltanto Netanyahu, aiutiamola a sconfiggere Hamas; Intervista a Stefano Levi Della Torre: “A Gaza una pulizia etnica, giustificare le stragi genera antisemitismo”; Le famiglie degli ostaggi israeliani a Gaza lanciano un appello a Donald Trump - Israele ammette, usata un'ambulanza per un raid a Nablus.

Gaza, raid di Israele: almeno 20 morti. Tel Aviv sospende gli aiuti - Sono almeno 20 i palestinesi uccisi negli attacchi di Israele su Gaza da stamattina. Da msn.com

Gaza, appello delle famiglie degli ostaggi: Hamas apre a Trump - Dopo la crisi seguita al primo scambio di ostaggi e prigionieri tra Israele e Hamas, ... Scrive it.euronews.com