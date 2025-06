I Negrita in concerto a Bari | ecco dove

I Negrita tornano a conquistare il pubblico pugliese con due tappe imperdibili. In formazione completa, i fuoriclasse del rock italiano si esibiranno al Teatro Petruzzelli di Bari e al Politeama Greco di Lecce con il loro “Canzoni per Anni Spietati Tour in Teatro 2025”. Un’occasione unica per immergersi dal vivo nelle sonorità del nuovo album e rivivere l’energia dei loro classici. Non lasciarti sfuggire questa straordinaria experience musicale!

Doppio appuntamento in Puglia per i NEGRITA, in formazione completa sui prestigiosi palchi del Teatro Petruzzelli a Bari e Politeama Greco a Lecce, con il loro “CANZONI PER ANNI SPIETATI TOUR IN TEATRO 2025”. Una nuova occasione per ascoltare dal vivo i brani dell’ultimo disco “CANZONI PER ANNI. 🔗 Leggi su Baritoday.it

