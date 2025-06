I medici di Khan Yunis | numero di feriti enorme serve sangue

In un contesto di emergenza senza precedenti, i medici di Khan Yunis affrontano un fabbisogno di sangue e plasma che cresce di giorno in giorno. Con 1.500 unità di plasma e 1.400 di sangue appena arrivate, si tenta di salvare più vite possibili. La solidarietà tra le comunità si manifesta in gesti fondamentali: il dono di vita. Speriamo che questa generosa donazione possa fare la differenza per chi si trova in bilico tra vita e morte.

Gaza, 26 giu. (askanews) - Non solo cibo, acqua, benzina e medicine, fra le necessità primarie della Striscia di Gaza ci sono le sacche di sangue per feriti e malati. In queste immagini l'arrivo all'ospedale di Khan Yunis, nel Sud della Striscia di Gaza, di 1.500 unità di plasma e 1.400 di sangue, inviati dalla Cisgiordania occupata. Una quantità che copre il fabbisogno di due settimane della struttura, spiega il dottor Mohammed Saqr. "Speriamo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità e le istituzioni internazionali continuino su questa strada e portino aiuti in modo continuativo, visto l'enorme numero di feriti che riceviamo ogni giorno". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - I medici di Khan Yunis: numero di feriti enorme, serve sangue

