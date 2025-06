I medici del colosso tv americano in visita all' ospedale di Sondalo | promosso

Gli emissari di Comcast NBC Universal, uno dei più prestigiosi network televisivi mondiali, hanno recentemente visitato l’Ospedale di Sondalo, testimoniando l’eccellenza italiana nel settore sanitario. Capacità organizzativa e efficacia sono state al centro dell’attenzione, evidenziando come il nostro sistema sia in grado di rispondere con successo alle sfide più complesse, dal Pronto Soccorso alla diagnostica. La visita si è conclusa con un forte messaggio di collaborazione e innovazione, promuovendo un modello di eccellenza riconosciuto a livello globale.

Capacità organizzativa, efficacia nel rispondere ai bisogni sanitari in tutti gli ambiti, dal Pronto soccorso alla diagnostica: la visita degli emissari di Comcast NBC Universal, uno dei più importanti network televisivi mondiali, con sede a New York, all'Ospedale di Sondalo si è conclusa. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Olimpiadi: i medici di Comcast Nbc universal promuovono l’offerta di Sondalo Nel suo ruolo di Ospedale Olimpico, in raccordo con il Niguarda, ha soddisfatto le aspettative della delegazione americana #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #TiranoE Vai su Facebook

Ospedale #Sondalo e @ospniguarda in progress verso @milanocortina26 Fonte: La Provincia Unica Tv Vai su X

