I medici del colosso tv americano in visita all' ospedale di Sondalo | promosso

L'ospedale di Sondalo ha recentemente accolto i medici del colosso televisivo americano Comcast NBC Universal, un evento di grande rilievo che ha messo in luce le eccellenze italiane nel settore sanitario. La visita ha evidenziato la capacità organizzativa e l’efficacia del nostro sistema nel rispondere alle esigenze dei pazienti, dal pronto soccorso alla diagnostica. Un riconoscimento internazionale che sottolinea quanto Sondalo sia un punto di riferimento nel panorama medico globale.

