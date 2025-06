I manifesti Israeliani non benvenuti nelle strade di Milano

La presenza di manifesti offensivi nel cuore di Milano solleva un duro dibattito sulla libertà di espressione e il rispetto reciproco. La denuncia di Daniele Nahum mette in evidenza come episodi di intolleranza possano minare la convivenza civile, richiamando l’attenzione sulle sfide della tolleranza in città. È fondamentale riflettere sui valori di inclusione e rispetto, affinché Milano possa mantenere il suo ruolo di esempio di multiculturalismo e dialogo.

Manifesti con la scritta "Israeli not welcome" ("Israeliani non benvenuti") sono apparsi in alcune strade di Milano. La denuncia arriva da Daniele Nahum, consigliere comunale di Azione che li ha fotografati nei pressi della stazione della metropolitana di via Tolstoj (M4) e ha pubblicato la. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

