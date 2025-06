I Lions Club donano al Pronto Soccorso di Arezzo un kit per le vittime di violenza

I Lions Club di Toscana rafforzano il loro impegno sociale donando un importante kit di primo soccorso alle vittime di violenza presso il Pronto Soccorso di Arezzo. Un gesto concreto che testimonia la solidarietà e l’attenzione verso chi ha bisogno di supporto immediato e tutela. Questa iniziativa, parte del progetto della Rete Codice Rosa dell’Asl Toscana sud est, dimostra come comunità e istituzioni possano collaborare per creare un futuro più sicuro e solidale.

Un kit di prima necessitĂ destinato alle vittime di violenza è stato donato oggi al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Donato di Arezzo, nell’ambito del progetto promosso dai Lions Club della Toscana a sostegno della Rete Codice Rosa dell’Asl Toscana sud est. L’iniziativa, che coinvolge i Pronto. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: pronto - lions - club - soccorso

Continuano le donazioni, da parte dei Lions Club della Toscana, dei kit per le persone vittime di violenza che si recano nei pronto soccorso della Toscana e vengono prese in carico attraverso il percorso del Codice Rosa. Dopo Campostaggia, oggi è la conse Vai su Facebook

I Lions Club donano al Pronto Soccorso di Arezzo un kit per le vittime di violenza; Meyer, donazione dei Lions Club della Toscana per la rete del Codice Rosa; Grosseto: donato al pronto soccorso dell'ospedale un kit essenziale per le vittime di violenza di genere. Donazione dei Lions Club della Toscana che sostengono la Rete del Codice Rosa.

I Lions Club toscani donano a Campostaggia un kit per le vittime di violenza - Stamani all’ospedale di Campostaggia, il governatore Francesco Cottini e il coordinatore del service Luca Bettiì hanno consegnato a nome del ... Lo riporta ilcittadinoonline.it

Meyer, donazione dei Lions Club della Toscana per la rete del Codice Rosa - Donati kit da destinare a bimbi e adolescenti che hanno subito abusi o maltrattamenti e che vengono presi in carico nel pronto soccorso del Meyer ... Segnala msn.com