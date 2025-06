I leader Ue prorogano le sanzioni alla Russia

I leader dell'UE hanno deciso di prorogare le sanzioni contro la Russia per altri sei mesi, rafforzando il loro impegno nella crisi ucraina. Nonostante le tensioni e i timori di alcune nazioni come l'Ungheria, questa scelta dimostra la determinazione dell'Europa nel mantenere pressioni costanti. La decisione, presa durante il vertice, assicura che le misure economiche, tra cui il congelamento di oltre 200 milioni di euro, rimarranno in vigore almeno fino all'inizio del prossimo semestre.

I 27 leader dell'Ue hanno concordato di prorogare per altri sei mesi le sanzioni contro la Russia, superando i timori che l'Ungheria potesse lasciar scadere le misure. Lo fanno sapere alcuni funzionari europei. La decisione presa durante il vertice significa che le sanzioni dell'Ue contro la guerra in Ucraina, tra cui il congelamento di oltre 200 milioni di euro di attività della banca centrale russa, rimarranno in vigore almeno fino all'inizio del 2026.

