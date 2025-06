I leader europei arrivano al summit Ue a Bruxelles

I leader europei sono arrivati a Bruxelles per il vertice UE, un appuntamento cruciale che promette di delineare le strategie future dell'Europa su temi di grande rilevanza come l'Ucraina e il Medio Oriente. Con la presenza di figure chiave come Giorgia Meloni, Kaja Kallas e Roberta Metsola, si apre un forum fondamentale per rafforzare l'unitĂ e affrontare le sfide globali. Questo summit rappresenta un momento decisivo per il nostro continente e il suo ruolo nel mondo.

Milano, 26 giu. (askanews) - La premier Giorgia Meloni, Kaja Kallas, Roberta Metsola. I leader europei sono arrivati al vertice dell'UE a Bruxelles, una due giorni durante il quale si discuterĂ , tra le altre cose, della situazione in Ucraina e in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - I leader europei arrivano al summit Ue a Bruxelles

