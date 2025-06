I lavoratori della Jabil in protesta di fronte al consolato Usa | Vogliamo un incontro noi abbandonati dal governo – Video

I lavoratori della Jabil di Marcianise tornano a scendere in piazza, con un presidio davanti al Consolato degli Stati Uniti a Napoli, per chiedere un incontro urgente. Dopo oltre 20 anni di impegno e sacrifici, temono il futuro e l’addio dello stabilimento campano. Stiamo combattendo per far ascoltare le nostre ragioni e trovare una soluzione che tuteli i nostri posti di lavoro. La loro voce non si fermerà qui.

Tornano a protestare i 406 dipendenti della Jabil di Marcianise (Caserta) che temono per il loro futuro. A Napoli, in piazza della Repubblica, proprio di fronte al Consolato degli Stati Uniti, i lavoratori hanno organizzato un presidio per chiedere un incontro con il console Usa affinchĂ© si adoperi per portare le loro ragioni direttamente all’azienda statunitense che dopo piĂą di 20 anni è intenzionata a lasciare lo stabilimento campano. “Stiamo protestando fuori al consolato per avere un nuovo interlocutore visto che governo e istituzioni locali non vogliono ascoltare le nostre ragioni. Se la Jabil va via – ci dice uno dei lavoratori – qui resta solo il deserto e non possiamo permetterlo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - I lavoratori della Jabil in protesta di fronte al consolato Usa: “Vogliamo un incontro, noi abbandonati dal governo” – Video

