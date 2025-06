I giovani non hanno più rispetto | virale il video di Enrico Galiano del 50enne a voce alta al cellulare

In un mondo sempre più connesso, il rispetto reciproco sembra perdere terreno, soprattutto tra i giovani. Enrico Galiano, noto insegnante e scrittore, ha condiviso un episodio che ha fatto il giro del web: un 50enne che, in treno, alza la voce al cellulare senza ritegno. Un gesto che rispecchia una mancanza di buon senso e rispetto per gli altri. La sua riflessione, divenuta virale, invita a riscoprire l’importanza di ascoltare e rispettare chi ci sta vicino.

In treno si raccomanda di parlare a voce bassa e di sussurrare nel microfono. Lo imporrebbe il buon senso e il rispetto per le persone con cui si condivide il viaggio. Spesso, però, succede l'esatto opposto. Enrico Galiano in un post che in questi giorni è diventato virale ha voluto raccontare. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

