I giorni roventi dell’Ac Prato La serie D è appesa a un filo Resta uno spiraglio per il dialogo

In un clima di incertezza e tensione, i giorni caldi dell’AC Prato sembrano resistere a un filo sottile di speranza. La recente nota dei potenziali acquirenti mette in discussione le possibilità di dialogo, ma non chiude definitivamente le porte. La trattativa con Stefano Commini potrebbe ancora riaccendersi, offrendo una chance concreta di risoluzione. La situazione rimane fluida, e il futuro del club dipende da questo fragile spiraglio.

Nonostante la lunga nota diffusa nella giornata di martedì dalla cordata di potenziali acquirenti dell’ Ac Prato, nella quale si sottolineava la decisione da parte degli imprenditori "di tirarsi fuori, perché i tempi sono stretti e non possiamo permetterci di fare figuracce", la trattativa con Stefano Commini potrebbe non essere del tutto saltata. Non è da escludere infatti che le parti possano riallacciare i rapporti per cercare di giungere a una fumata bianca. Uno spiraglio resta aperto. "Sono pronto a cedere il Prato a zero, a patto che vengano pagati i debiti (che ammonterebbero a 700750 mila euro, nda). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I giorni roventi dell’Ac Prato. La serie D è appesa a un filo. Resta uno spiraglio per il dialogo

In questa notizia si parla di: prato - resta - spiraglio - giorni

Prato, omicidio ai giardini: resta in carcere il 17enne accusato di aver ferito a morte il connazionale - Il Tribunale dei minori di Firenze ha confermato il carcere per un 17enne accusato di aver ucciso a colpi di cacciavite un connazionale di 37 anni, Vladimir Lleshi, nel giardino pubblico di Prato l’8 maggio.

I giorni roventi dell’Ac Prato. La serie D è appesa a un filo. Resta uno spiraglio per il dialogo - Il presidente pronto a vendere a zero euro "se vengono pagati i debiti". Si legge su msn.com

Sparatoria a Prato, locale chiuso per 40 giorni - la Nazione - Rimarrà chiuso per 40 giorni il locale teatro della sparatoria in via dei Confini, periferia Est di Prato, dove sono rimasti feriti quattro uomini. Secondo lanazione.it