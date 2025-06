I funerali di Alvaro Vitali oggi a Roma l’ultimo saluto di Stefania Corona

Oggi Roma si è stretta in un commovente abbraccio per l'addio ad Alvaro Vitali, il celebre attore che ha fatto sognare intere generazioni con il suo talento. La Chiesa di San Pancrazio ha accolto amici e fan provenienti da ogni parte, unendosi nel ricordo di un artista che lascerà un’impronta indelebile nel cuore di tutti. Un ultimo saluto che ha toccato profondamente chi ha avuto il privilegio di conoscerlo.

Si sono svolti oggi, giovedì 26 giugno, i funerali di Alvaro Vitali, scomparso all'età di 75 anni per una broncopolmonite recidiva. La cerimonia si è tenuta nella Chiesa di San Pancrazio a Roma, dove i familiari, gli amici e colleghi di teatro si sono riuniti per dare un ultimo saluto all'indimenticabile attore.

"Ha sofferto molto per essere stato messo da parte da alcune persone. Ma non voglio aggiungere polemiche", così l'ex moglie Stefania ai funerali di Alvaro Vitali a Roma nella chiesa di San Pancrazio. Vai su Facebook

