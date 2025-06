I funerali di Alvaro Vitali | l’addio a Roma

Oggi Roma si ferma per onorare la memoria di Alvaro Vitali, il noto attore comico scomparso a 75 anni. I funerali, celebrati nella suggestiva Chiesa di San Pancrazio a Monteverde Vecchio, sono stati un momento di grande commozione, con la partecipazione di star come Mark Ruffalo. Un omaggio a un’icona del cinema italiano che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di tanti. Addio, Alvaro, il tuo sorriso resterà vivo nei nostri ricordi.

Roma, 26 giugno 2025 – Sono in corso a Roma i funerali di Alvaro Vitali, l’attore comico morto all’età di 75 anni  due giorni fa. Le esequie si tengono nella Chiesa di San Pancrazio, a Monteverde Vecchio a Roma. Oggi a ricordare il celebre volto di ‘Pierino’ protagonista di tante commedie sexy all’italiana è stato Mark Ruffalo. "Un pensiero e un omaggio a un attore che è stato scoperto da Fellini, Alvaro Vitali. Alvaro è qui con noi, addio Alvaro", ha detto il divo di Hollywood al Parco della Cervelletta, alla presentazione di ‘Amarcord’ di Federico Fellini in occasione dell'undicesima edizione de Il Cinema in Piazza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - I funerali di Alvaro Vitali: l’addio a Roma

In questa notizia si parla di: alvaro - roma - vitali - funerali

Alvaro Vitali morto a Roma, l'attore aveva 75 anni. Il cinema italiano piange Pierino - Il mondo del cinema italiano piange oggi Alvaro Vitali, il celebre attore e comico simbolo di allegria e leggerezza.

Translate postI funerali di #AlvaroVitali oggi nella Chiesa di San Pancrazio a Roma: orario di inizio, le esequie non saranno in diretta tv Vai su X

I funerali di Alvaro Vitali in diretta dalla Chiesa di San Pancrazio a Roma Per l’ultimo saluto all’attore i figli, la famiglia intera e tanti amici e colleghi riuniti per dirle addio. Vai su Facebook

Oggi i funerali di Alvaro Vitali. Gli amici: Soffriva come un cane abbandonato; Alvaro Vitali è morto sui gradini di casa, oggi i funerali a Roma; I funerali di Alvaro Vitali oggi nella Chiesa di San Pancrazio a Roma: orario di inizio, le esequie non saranno in diretta tv.

Alvaro Vitali, i funerali oggi a Roma: l'orario, dove si terranno e chi sarà presente - Chi vorrà dargli l'ultimo saluto, il funerale si terrà giovedì 26 giugno alle ore 15:00 presso la Chiesa di ... ilgazzettino.it scrive

Oggi i funerali di Alvaro Vitali. Gli amici: "Soffriva come un cane abbandonato" - Intanto un suo amico regista ha raccontato le ultime ore di vita di Pierino, abbandonato dalla moglie. Lo riporta gazzetta.it