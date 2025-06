I fronti di Israele in Medio Oriente mappati i 35mila attacchi lanciati negli scorsi 20 mesi colpiti Palestina Libano Siria Yemen Iran

Negli ultimi 20 mesi, il Medio Oriente è stato teatro di oltre 35.000 attacchi, un dato che rivela la complessità e la volatilità della regione. Dall'analisi dell'Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED), emerge come Israele abbia condotto numerose operazioni in Palestina, Libano, Siria, Yemen e Iran, contribuendo a un quadro di tensione costante. Mentre un fragile cessate il fuoco resta in vigore, la regione continua a essere al centro di un delicato equilibrio di forze.

Un'analisi dei dati dell'Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED) mostra che tra il 7 ottobre 2023 e poco prima che Israele attaccasse l'Iran il 13 giugno 2025, Israele ha effettuato circa 35.000 attacchi tra Libano, Palestina, Siria, Yemen e Iran Resta in vigore un fragile cess. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - I fronti di Israele in Medio Oriente, mappati i 35mila attacchi lanciati negli scorsi 20 mesi, colpiti Palestina, Libano, Siria, Yemen, Iran

