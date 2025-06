I film della settimana scelti da Internazionale

Da F1. Il film di Joseph Kosinski a Tutto in un’estate! di Louise Courvoisier. Le recensioni della stampa straniera. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - I film della settimana, scelti da Internazionale

In questa notizia si parla di: film - settimana - scelti - internazionale

Film in uscita questa settimana al cinema (12 maggio – 18 maggio) - Scopri quali emozioni ci riservano i film in uscita nei cinema italiani tra il 12 e il 18 maggio! Questa settimana, infatti, ci attende una selezione di pellicole da non perdere, tra cui l'atteso "Cuore selvaggio" di David Lynch.

L’Ischia Film Festival 2025 inaugura il nuovo “Italy for Movies Award” e il primo riconoscimento va al producer Enzo Sisti della serie internazionale Netflix Ripley. Leggi l'articolo completo cliccando il link qui sotto Ti aspettiamo alla 23°edizione di #IFF25 nell Vai su Facebook

Tecnologia post mortem - Piero Zardo; Biennale College Cinema: aperto il bando italiano / Novità e aggiornamenti; Cercasi attori non professionisti e volontari per la 12esima edizione di International Filmmaking Academy.

- Francesco Boille - Internazionale - Nera e francese, Diop si muove sul confine tra razionalità bianca cartesiana e irrazionalità. Lo riporta internazionale.it

Venezia 2021, i film della Settimana internazionale della critica - Sky TG24 - composta da Enrico Azzano, Paola Casella, Simone Emiliani e Roberto Manassero ... Come scrive tg24.sky.it