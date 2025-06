I conti in rosso di Chiara Ferragni il crollo da 5,7 milioni per le sue Fenice e Tbs Crew | Colpa della crisi del mercato e della pausa strategica

Chiara Ferragni, icona del mondo digitale e della moda, si trova ad affrontare un momento difficile: i conti in rosso di Fenice e TBS Crew, con un crollo di ben 57 milioni nel 2024. La crisi del mercato e la pausa strategica hanno pesato sulle sue attività , segnando un anno di grandi sfide e riflessioni per il suo impero imprenditoriale. Ma cosa riserva il futuro per la regina degli influencer?

Ancora brutte notizie per Chiara Ferragni. Tbs Crew e Fenice, le società legate alla influencer, nel 2024 hanno segnato un risultato negativo, rispettivamente 2,3 milioni e 3,4 milioni, coerente con un anno segnato da forti trasformazioni e da una scelta strategica di pausa operativa. Nel 2024 pur mantenendo un minimo di attività , molte iniziative e collaborazioni sono state sospese, in attesa di valutare l’evoluzione dello scenario di mercato. Per Fenice, si legge in una nota, il 2025 sarà l’anno in cui dovrebbero concretizzarsi le prime nuove opportunità , che avranno come obiettivo non solo il consolidamento ma anche una crescita del marchio. 🔗 Leggi su Open.online

