I concerti di Sferisterio Live | Neanche un euro al Comune

I concerti di Sferisterio Live rappresentano un evento imperdibile per gli appassionati di musica, attirando migliaia di spettatori e animando la città. Tuttavia, sorprende scoprire che il Comune non incassa nemmeno un euro, sollevando le preoccupazioni di Narciso Ricotta, che segnala il rischio di un danno erariale. Mentre i privati beneficiano dei profitti, cresce il dibattito sull’opportunità di questa formula e sulle ricadute economiche per la collettività.

"Il Comune non incassa i soldi per i concerti di Sferisterio Live: c’è il fondato rischio di un danno erariale ". Così Narciso Ricotta, capogruppo del Partito democratico, sui mancati introiti legati alla stagione dei concerti che tanti spettatori richiama allo Sferisterio. Per il consigliere d’opposizione, però, la manifestazione non ha ricadute positive per le casse comunali, visto che gli incassi finirebbero tutti nelle tasche dei privati che organizzano gli eventi. Spiega Ricotta: "Nel 2023 il Comune ha approvato la bozza di convenzione con l’Associazione Sferisterio per la gestione dei concertiper gli anni 2023, 2024 e 2025. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I concerti di Sferisterio Live: "Neanche un euro al Comune"

In questa notizia si parla di: concerti - sferisterio - comune - euro

Translate post#ElenaMil è la vincitrice assoluta di @musicultura 2025. La cantautrice milanese ha “stregato” il pubblico dello Sferisterio. A lei i 20 mila euro del Premio Banca Macerata e il Premio per il miglior testo di 2.000 euro decretato delle giurie universit Vai su X

Le Grotte di Frasassi celebrano la canzone d’autore allo Sferisterio di Macerata Le Grotte di Frasassi premiano Ibisco tra i vincitori Musicultura 2025 Le Grotte di Frasassi celebrano la grande musica d’autore a Musicultura con la consegna del Premio “Grotte d Vai su Facebook

Concerti estivi, il ritorno di Gabbani allo Sferisterio; Francesco De Gregori a Sferisterio Live, il 6 settembre concerto a Macerata; Sferisterio live cala il poker, il 6 settembre tocca ad Alessandra Amoroso.

Napoli concerti allo stadio, Il Comune: «Danni per 200mila euro» - Il dettaglio è contenuto in un documento ufficiale di palazzo San Giacomo che fa il punto sugli esiti ... Lo riporta ilmattino.it

Concerti estivi, il ritorno di Gabbani allo Sferisterio - Il Resto del Carlino - Concerti estivi, il ritorno di Gabbani allo Sferisterio È Francesco Gabbani il sesto ospite di Sferisterio Live 2025, il festival di musica dal vivo organizzata dal Comune di ... Come scrive ilrestodelcarlino.it